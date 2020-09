Ecco cosa fa "tremare" il Papa. Quattro "bombe" sul Vaticano (Di domenica 6 settembre 2020) Francesco Boezi Il 2020 è stato un anno sospeso anche per il Papa, che ora ha intenzione di affrontare i dossier rimasti sul tavolo a causa della pandemia. Dagli scandali alla "rivoluzione" dei tedeschi, passando per la riforma interna: Bergoglio però non cede il passo su immigrazione, ambiente ed economia Papa Francesco, dopo "l'isolamento" imposto dalla pandemia, sembra avere intenzione di alzare il tiro sui temi centrali della sua pastorale. Jorge Mario Bergoglio sta per firmare la terza enclica del suo pontificato: "Fratelli tutti". Questo è il titolo scelto per un'operà che dunque parlerà di fratellanza tra uomini. La cerimonia della firma si svolgerà ad Assisi il prossimo 3 ottobre. Il Papa, dunque, continua nella sua opera, ma in Vaticano risiedono almeno ... Leggi su ilgiornale

fattoquotidiano : PRIMO STUDENTE POSITIVO A ROMA Sessanta persone fra alunni e insegnanti in isolamento, ecco cosa accade - SkyTG24 : Covid-19 o influenza? Ecco come distinguere i sintomi - Corriere : Caserta è tappezzata di manifesti di cartoni animati che sarebbero candidati alle prossime Regionali: ecco che cosa… - odorisio_maria : RT @BimbiMeb: Quando ti chiedono: “Ma cosa ci fa Renzi al governo??” Ecco cosa ci fa: Piano Shock,Family Act,decontribuzione,regolarizzazi… - LucaTrustno1 : RT @DanielaBartole1: @Corriere Comprarsi aziende storiche per poi distruggerle per arricchirsi. Ecco cosa c'è di peggio -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco cosa I trasporti ai tempi del coronavirus. Fce, "ecco cosa cambia" Live Sicilia Covid-19, ecco gli Stati più colpiti. Report Ispi

E i numeri dei contagi in rialzo fanno pensare ad una seconda ondata. Cosa ci aspetta? Previsioni certe non possono essere fatte. Ecco quello che è stato, quello che forse sarà e quello su cui ...

Record di contagi e tamponi. Svelati i verbali del governo: “No mascherine al lavoro”

ROMA. Brutta impennata dei contagi da coronavirus, mentre dai 95 verbali del Comitato tecnico scientifico emerge «il divieto di divulgare i numeri alla stampa» e l’indicazione «ai lavoratori di non in ...

E i numeri dei contagi in rialzo fanno pensare ad una seconda ondata. Cosa ci aspetta? Previsioni certe non possono essere fatte. Ecco quello che è stato, quello che forse sarà e quello su cui ...ROMA. Brutta impennata dei contagi da coronavirus, mentre dai 95 verbali del Comitato tecnico scientifico emerge «il divieto di divulgare i numeri alla stampa» e l’indicazione «ai lavoratori di non in ...