Djokovic espulso dallo Us Open: ha colpito una giudice (involontariamente) con una palla alla gola (VIDEO) (Di domenica 6 settembre 2020) Clamoroso agli Us Open: squalificato Novak Djokovic che è stato espulso dal torneo. In un gesto di stizza, ha colpito una pallina (non forte) che è finita alla gola di una giudice di linea. Il tennista numero uno al mondo si è reso immediatamente conto del gesto commesso, si è prontamente scusato, si è avvicinato alla giudice. Ma gli organizzatori, il giudice arbitro, sono stati inflessibili. Djokovic aveva già manifestato il suo nervosismo, tirando con forza una pallina in precedenza (ma non aveva colpito nessuno). Si era sul 6-5 per Carreno Busta nel primo set. C’è poi stata lunga discussione ma il giudice arbitro è stato inflessibile. Leggi su ilnapolista

VladiMurtas : #Djokovic perde il servizio sul 5 5 del primo set. Si innervosisce e scaglia la palla che colpisce alla gola un giu… - Momblrestiarzio : Djokovic è appena stato espulso in piena partita dall’arbitro in seguito ad una cazzata clamorosa fatta. Le regole son regole. - MurgiaClaudia : #Djokovic tira una pallata in faccia a una guardalinea e viene espulso #USOpen - selmabellomo : Fosse stato un altro tennista l'avrebbero espulso subito. Djokovic Carreno -

Un super favorito (Novak Djokovic, che annettendosi il Master 1000 di Cincinnati ha portato l’imbattibilità stagionale a 23 match), dieci italiani in tabellone (più Giorgi e Paolini nel femminile) e u ...

