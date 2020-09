Dante 2021, al via le celebrazioni per i 700 anni dalla morte del Sommo Poeta (Di domenica 6 settembre 2020) ROMA – La Società Dante Alighieri aderisce “con entusiasmo” alle celebrazioni del 700° anniversario della morte di Dante, inaugurato alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nell’evento ravennate del 5 settembre. Con l’occasione, sono stati riaperti sia la Tomba del Poeta che il vicino Quadrarco di Braccioforte, entrambi restaurati da poco. Leggi su dire

