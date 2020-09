Con il suo partito, Conte ammazza il M5s: indiscrezione clamorosa, chi passa con lui. Grillini, addio (Di domenica 6 settembre 2020) Come era prevedibile la notizia della nascita di un nuovo partito guidato dal premier Giuseppe Conte ha suscitato reazioni in molti ambienti. Tuttavia non si sono viste smentite ufficiali e questo alimenta l'ipotesi che questo partito sia in procinto di nascere veramente. Ma c'è di più. Pare che il futuro partito dell'avvocato del popolo avrebbe già una cinquantina di parlamentari pronti ad aderirvi. Fantasie? Non più di tanto. Recentemente l'ex ministro Roberto Maroni a Repubblica aveva lasciato intendere che prima della fine della legislatura si sarebbero creati spazi per un nuovo partito centrista. E l'iniziativa di Saint Vincent (9,10 e 11 ottobre 2020) dell'onorevole Gianfranco Rotondi, che vorrebbe ripercorrere le gesta della corrente corsara di Donat Cattin che ... Leggi su liberoquotidiano

borghi_claudio : Centomila morti in più. Forse è il suo sogno. Notare Padellaro con quanta energia gli fa notare la squallida menzog… - poliziadistato : #5settembre Buongiorno da Napoli, con Luke, cane poliziotto specializzato in materia di antiesplosivi, pronto per i… - NicolaPorro : Il viceBurioni chiamato Galli oggi dice a LaStampa: 'la politica preferisce far votare su temi rimandabili il 20 se… - bixie_short : Raga ma vi immaginate la Beauty Routine di Chiara Ferragni su Vogue, nel suo bagno a Milano con dietro Fedez che su… - attilascuola : RT @CesareSacchetti: Lapo Elkann:'carcere per chi va in gliro con il Covid.' Per la cronaca, questo è lo stesso tizio che 4 anni fa a New Y… -