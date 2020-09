«Chiusuradelle scuole? Funziona solo se prolungata». Così il Comitato Scientifico convinse Conte (Di domenica 6 settembre 2020) Il Ministro della Salute Roberto Speranza autorizza la pubblicazione dei verbali del Comitato Tecnico Scientifico. La “riservatezza” era stata raccomandata dagli esperti per non far arrivare i dati alla stampa. A febbraio, molto prima quindi del Lockdown che ha chiuso il Paese per due mesi, il Governo Conte aveva già un piano per contrastare l’epidemia … L'articolo «Chiusuradelle scuole? Funziona solo se prolungata». Così il Comitato Scientifico convinse Conte proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

Ultime Notizie dalla rete : Chiusuradelle scuole Coronavirus, verbali desecretati: incertezze sui tamponi, dubbi sulla chiusura delle scuole BresciaToday Scuola, Azzolina partecipa all'incontro in videoconferenza dei Ministri dell’Istruzione del G20

La Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ha partecipato alla riunione in videoconferenza dei Ministri dell’Istruzione del G20 previsto dalla Presidenza di turno dell’Arabia Saudita. L’incontro è sta ...

I genitori del comprensivo Mantova 2 si organizzano: scatta il doposcuola per elementari e medie

Torna il servizio organizzato dall'associazione di volontariato Gascom2 per gli alunni di Sacchi, don Mazzolari, Nievo e Ardigò. Con le regole anti Covid calano però i posti disponibili e aumentano i ...

La Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ha partecipato alla riunione in videoconferenza dei Ministri dell’Istruzione del G20 previsto dalla Presidenza di turno dell’Arabia Saudita. L’incontro è sta ...Torna il servizio organizzato dall'associazione di volontariato Gascom2 per gli alunni di Sacchi, don Mazzolari, Nievo e Ardigò. Con le regole anti Covid calano però i posti disponibili e aumentano i ...