Calciomercato Juventus, ecco Suarez: i dettagli del colpo (Di domenica 6 settembre 2020) Luis Suarez e la Juventus non sono mai stati così vicini. Il centravanti uruguayano, secondo la stampa spagnola, sarebbe ad un passo dai bianconeri con cui avrebbe trovato un accordo triennale sulla base di 10 milioni di euro a stagione. Inoltre, Suarez starebbe completando le pratiche per ottenere il passaporto italiano e nel corso della prossima settimana, stando a quanto riportato da IlBianconero.com, dovrebbe sostenere l’esame B1, che gli consentirà di sbarcare nel nostro Paese. Insomma, la Juventus in questo Calciomercato potrebbe regalare ad Andrea Pirlo un grande attaccante che sostituirà Gonzalo Higuain, ormai in procinto di risolvere il contratto con la Vecchia Signora. LEGGI ANCHE: Juventus, tifosi contro il ritorno di Morata: "Giocatore ... Leggi su tuttojuve24

DiMarzio : #Juventus, nuovi contatti per Cavani - Gazzetta_it : #Juventus @fcbarcelona #Suarez, aria d’intesa. E i bianconeri vogliono lo sprint per il passaporto #calciomercato… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Juventus, nuovi contatti per Edinson Cavani Si riaggiunge alla lista degli obiettivi per l'attacc… - CalcioJcom : New post: Barbieri alla Juve, domani le visite mediche - calciomercatoit : #Juventus, discorsi avviati con l'#AtleticoMadrid per #Morata: confermate le anticipazioni di… -