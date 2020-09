Automobilista fa cadere un centauro dalla moto: ferito un 17enne (Di domenica 6 settembre 2020) Un 17enne ferito e portato in ospedale per alcuni accertamenti. E' questo il bilancio di un incidente stradale avvenuto domenica, verso le ore 18, lungo la Pontebbana a Conegliano. Ad avere la peggio ... Leggi su trevisotoday

Ultime Notizie dalla rete : Automobilista cadere

TrevisoToday

L'appuntato scelto Lorenzo Colombi, 44 anni, in servizio nella caserma carabinieri di Novate Mezzola (Sondrio) dal primo agosto è tornato da poco nella natia Valtellina dopo 24 anni di servizio presta ...Il Coronavirus ha comportato in molti casi la proroga del pagamento del Bollo Auto, la tassa automobilistica per eccellenza. Molte infatti sono state le Regioni ad aver disposto uno slittamento del pa ...