Ascolti TV: dati Auditel di ieri, sabato 5 settembre 2020 (Di domenica 6 settembre 2020) dati Auditel dei programmi più visti di ieri, sabato 5 settembre 2020, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 Seat Music Awards 2020 ha totalizzato 2881 spettatori (19.88% di share); su Canale5 il film La scuola più bella del mondo ha avuto 1370 spettatori (share 8.38%). Su Italia1 la partita amichevole Milan-Monza ha ottenuto 1258 spettatori (6.93%); su Rai2 il film Il crudele volto dell’inganno ha portato a casa 1169 spettatori (6.47%); su Rai3 il film Hostiles – Ostili 722 spettatori (share 4.58%); su Rete4 la soap opera Una vita 846 spettatori (5.28%); su La7 Pearl Harbor ne ha avuti 497 (3.53%). Ascolti tv Access prime time e ... Leggi su ascoltitv

Liana_ARoBtTH : @ciffa_official Che poi a fini del successo delle varie edizioni sono sempre contati praticamente solo i dati degli… - CorriereCitta : Ascolti Tv sabato 5 settembre 2020: Seat Music Awards, La scuola più bella del mondo, Hostiles, Milan-Monza, dati d… - CorriereCitta : Ascolti Tv venerdì 4 settembre 2020: Uefa Nations League, Stai lontana da me, Eternal Love, tutti i dati Auditel e… - AesseDisse : @SimoneTassi1 @marilovesgr33n @vitocrimi @MariaAversano1 La differenza è che io seguo le leggi che ci siamo dati e… - zazoomblog : Ascolti tv dati Auditel giovedì 3 settembre: La partita del cuore vince di misura su Zelig - #Ascolti #Auditel… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti dati

Debora Ergas, giornalista di Rai 1 inviata per il programma televisivo La Vita in Diretta, ha varcato l’antica porta del Castello di Barberino Val d’Elsa. E l’incanto è andato in onda, seguito da migl ...Scrive Lucio Cioffi, candidato alle elezioni amministrative con la lista "Campoli è futuro-Il coraggio di cambiare": La decisione di essere coinvolto attivamente nella vita politica del paese è nata g ...