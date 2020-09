Anzio, movida scatenata: ‘Puoi fare meno rumore’? La risposta è a suon di pietre (Di domenica 6 settembre 2020) Lavinio Mare, quella appena trascorsa è stata una serata piuttosto rumorosa. Verso 1.30 di notte la musica proveniente da un locale situato nelle immediate vicinanze di alcune abitazioni continua a farsi sentire. Inizialmente è intervenuta una pattuglia dei Carabinieri che stava prendendo un caffè nel locale ma dopo un’oretta circa la situazione è tornata al punto di partenza. Il chiasso sarebbe inoltre accentuato dall’eco di una pavimentazione aggiuntiva in legno e di colore rosso. Per questo motivo una residente, la cui abitazione è molta vicina all’attività in questione, è uscita dalla finestra del proprio balcone per chiedere ai proprietari di fare meno rumore. Questa sua richiesta, avvenuta intorno alle 3 di notte, è stata accompagnata dapprima da insulti verbali ed in un ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Anzio, movida scatenata: ‘Puoi fare meno rumore’? La risposta è a suon di pietre -