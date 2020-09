WINDTRE rimodula il piano tariffario base per alcuni clienti (Di sabato 5 settembre 2020) WINDTRE sta informando alcuni clienti in merito alla sostituzione del piano tariffario base, BASIC NEW, che andrà a sostituire quello esistente. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

infoitscienza : WindTre rimodula alcune tariffe di SIM ex Wind a 4€ al mese, ma predispone il cambio gratuito al piano Basic -

Ultime Notizie dalla rete : WINDTRE rimodula WindTre, ottobre 2020 all'insegna delle rimodulazioni: ecco gli interessati Everyeye Tech WindTre rimodula alcune tariffe di SIM ex Wind a 4€ al mese, ma predispone il cambio gratuito al piano Basic

In seguito all’arrivo di determinate rimodulazioni su alcuni piani tariffari a consumo Windtre, l’operatore sembra aver iniziato a garantire la possibilità di migrare gratuitamente al piano WindTre Ba ...

WindTre rimodula alcune tariffe a consumo: 4 euro al mese a partire dal 23 settembre

L’operatore di telefonia mobile WindTre ha deciso di apportare delle modifiche nel campo delle tariffe a consumo. Nello specifico, a partire dal 23 settembre, tale gestore renderà attiva la nuova tari ...

In seguito all’arrivo di determinate rimodulazioni su alcuni piani tariffari a consumo Windtre, l’operatore sembra aver iniziato a garantire la possibilità di migrare gratuitamente al piano WindTre Ba ...L’operatore di telefonia mobile WindTre ha deciso di apportare delle modifiche nel campo delle tariffe a consumo. Nello specifico, a partire dal 23 settembre, tale gestore renderà attiva la nuova tari ...