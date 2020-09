Vulnerabilità di Whatsapp: nuova pagina dedicata ne identifica sei (Di sabato 5 settembre 2020) Sei vulnerabilità di Whatsapp precedentemente sconosciute sono state pubblicate dalla società che le ha risolte. Le vulnerabilità sono state segnalate su una nuova pagina del sito Web dell’app dedicata agli avvisi sulla sicurezza che fungerà da nuova risorsa fornendo un elenco completo degli aggiornamenti di sicurezza, delle vulnerabilità e delle esposizioni comuni (CVE) associate.Il nuovo sito Web è stato lanciato come parte degli sforzi dell’azienda per essere più trasparenti sulle vulnerabilità che colpiscono l’app di messaggistica e in risposta al feedback degli utenti.Whatsapp è una delle app più popolari al mondo, con oltre due miliardi di utenti e proprio per questo è un obiettivo ... Leggi su pantareinews

