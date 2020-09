Us Open 2020, Berrettini doma Ruud: “Oggi ha funzionato tutto molto bene” (Di sabato 5 settembre 2020) Matteo Berrettini approda agli ottavi di finale degli Us Open. Arginato il norvegese Casper Ruud col punteggio di 6-4 6-4 6-2: “Oggi ha funzionato tutto molto bene – ha commentato dopo il match – ero partito forte anche negli altri match e ho servito bene. Lui è molto pericoloso, lo conosco bene: dovevo cercare di essere più vicino possibile alla riga di fondo e ha funzionato. Sono stato molto concentrato nei momenti importanti. Credo proprio che ci ritroveremo molte altre volte in futuro. Sono felice”. Leggi su sportface

