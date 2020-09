Ultime Notizie Roma del 05-09-2020 ore 12:10 (Di sabato 5 settembre 2020) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione ben ritrovate l’ascolto dalla redazione e Gabriella Luigi in studio Secondo il capo dello Stato Sergio Mattarella la pandemia è stato uno spartiacque per l’Unione Europea che in pochi mesi ha assunto decisioni coraggiose e innovative queste le sue parole al Forum Ambrosetti a Cernobbio per Mattarella nell’emergenza coronavirus L’Unione Europea ha mostrato tutta la sua forza propulsiva la capacità di ritrovare lo spirito dei suoi padri fondatori Intanto Italia sono 1733 i nuovi contagi nell’ultimo bollettino aggiornato a ieri oltre 113 mila i tamponi effettuati nel mondo oltre 870 mila i decessi legati al covid più colpito resta agli Stati Uniti segue il Brasile con 125000 vittime in preoccupante ascesa l’India con oltre 68 mila casi positivo al ... Leggi su romadailynews

Il concerto che ha segnato il ritorno all’opera delle maestranze della Scala e del suo direttore musicale Riccardo Chailly, dopo un silenzio fin troppo lungo, è emozionante. A dispetto di un’esecuzion ...

Controlli sulla legionella a Busto Arsizio, per il sindaco "la situazione è sotto controllo"

AGI - Controlli igienico sanitari in corso a Busto Arsizio dopo i casi di legionella accertati la sera del 4 settembre. Mentre il decesso registrato non sarebbe attribuibile con certezza alla malattia ...

