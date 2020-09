UFFICIALE Juve Stabia, arriva Niccolò Romero (Di sabato 5 settembre 2020) La Juve Stabia ha annunciato l’acquisto dell’attaccante Niccolò Romero La Juve Stabia, attraverso un comunicato UFFICIALE, ha annunciato l’arrivo dell’attaccante Niccolò Romero dal Sudtirol. «La S.S. Juve Stabia comunica l’accordo con l’FC Südtirol per l’acquisizione delle prestazioni sportive dell’attaccante Niccolò Romero, classe ’92, fino al 30 giugno 2022. Il calciatore, nativo di Savigliano (CN), ha vestito le maglie di Vigor Lamezia, Savona 1907, Pavia, Castiglione, Feralpisalò, Piacenza e FC Südtirol. Queste le prime dichiarazioni, dopo la sottoscrizione dell’accordo: “Sono contento ed ... Leggi su calcionews24

