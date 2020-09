Torino battuto in amichevole: passa la Pro Vercelli (Di sabato 5 settembre 2020) Il Torino ha rimediato una sconfitta in rimonta contro la Pro Vercelli: pessimo avvio per i granata di Giampaolo Male la prima per Marco Giampaolo sulla panchina del Torino. I granata sono stati sconfitti per 2-1 dalla Pro Vercelli in amichevole. La rimonta ospite si è concretizzata grazie alle reti di Rosso su rigore al 66′ e Schiavon al 70′. Inutile il gol iniziale di Millico al 40′ del primo tempo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

