Shenmue diventa una serie anime con Yu Suzuki nel ruolo di produttore esecutivo (Di sabato 5 settembre 2020) Volete conoscere la storia di Shenmue, ma non siete interessati a giocare ad una serie di avventure grafiche famose per il loro pacing lento?Siete fortunati allora perché, nella giornata di oggi, Crunchyroll ha annunciato una speciale partnership con Adult Swim, per sviluppare una serie anime basata proprio su Shenmue.Shenmue: The Animation, secondo le prime informazioni diffuse, sarà una serie in tredici episodi che ripercorrerà gli eventi del gioco principale, con Ryo Hazuki alla ricerca dell'assassino di suo padre.Leggi altro... Leggi su eurogamer

