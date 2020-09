Seat Music Awards, la scaletta e tutti gli ospiti della seconda serata. Sul palco anche Il Volo, Mahmood e una sorpresa di Achille Lauro (Di sabato 5 settembre 2020) Il secondo appuntamento con i “Seat Music Awards” arriva sull’onda dei buoni ascolti del primo appuntamento di mercoledì 2 settembre con 4.094.000 di spettatori e il 22.2%. Carlo Conti e Vanessa Incontrada in diretta dall’Arena di Verona questa sera accoglieranno sul palco tanti artisti per la raccolta a favore del fondo “Covid 19 – Sosteniamo la Musica” di Music Innovation Hub, con il supporto di Spotify e promosso da FIMI – Federazione Industria Musicale Italiana, con lo scopo di supportare Musicisti e professionisti del settore in questo momento di crisi. Sul palco saliranno i tre tenori de Il Volo che aprono la serata con il “Nessun ... Leggi su ilfattoquotidiano

