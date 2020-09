Sanremo 2021, Amadeus: "Si farà solo col pubblico dell'Ariston" (Di domenica 6 settembre 2020) Amadeus parlando del prossimo Festival di Sanremo ha dichiarato che non sarà preparato un piano alternativo paventando la cancellazione della kermesse canora se non potrà esserci normalità. Il prossimo Sanremo 2021 rischia di essere rimandato? L'interrogativo ha un suo perchè dopo le dichiarazioni di Amadeus: per il conduttore la kermesse canora si farà solo se si potrà avere il pubblico all'Ariston senza restrizioni. Il prossimo Festival di Sanremo si terrà dal 2 al 6 marzo del 2021, per quella data Amadeus auspica che il paese sia uscito dall'emergenza sanitaria altrimenti la kermesse canora rischia di essere rimandata. ... Leggi su movieplayer

