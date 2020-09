“Padrenostro”, Favino e l’amore per un padre negli anni di piombo (Di domenica 6 settembre 2020) "padrenostro", il primo film italiano in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, parte da un episodio realmente accaduto al regista, Claudio Noce: l'attentato da parte di un commando di terroristi ai danni di suo padre, il vicequestore Alfonso Noce, nel 1976. Prendendo spunto da questo ricordo il regista racconta le paure, le fragilità, il percorso di crescita di un bambino, (interpretato da Mattia Garaci) e, soprattutto, il suo intenso e complesso rapporto d'amore con il padre, interpretato da Pierfrancesco Favino, che è anche coproduttore del film."La difficoltà che avevo era pensare a come raccontare questa storia, cioè quale era il punto di vista che mi interessava raccontare. Sicuramente avevo un bisogno e un'emergenza, come si dice spesso. L'idea di raccontare ... Leggi su ilfogliettone

