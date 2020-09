Montagna, precipita dal Monte Serra: muore 30enne nel Pisano (Di sabato 5 settembre 2020) Un uomo è morto precipitando sul Monte Serra nel comune di Buti, in provincia di Pisa, durante un’arrampicata su una parete. L’escursionista era insieme ad un amico e stavano effettuando una via ferrata. Immediati i soccorsi dei vigili del fuoco del comando di Pisa, distaccamento di Cascina. In supporto è stato inviato anche il personale speleo alpino fluviale dalla sede centrale. Giunti sul posto, per l’escursionista di 30 anni, il medico del 118 ha purtroppo constatato il decesso, mentre il secondo ragazzo è stato soccorso e recuperato ed è in buone condizioni. Per il recupero del corpo – si legge in una nota dei vigili del fuoco – è stato richiesto l’intervento dell’elicottero Drago 126 del reparto volo di Arezzo.L'articolo Montagna, ... Leggi su meteoweb.eu

