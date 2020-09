Massachusetts, ragazzo di 17 ingoia un ago: operato al cuore d’urgenza (Di sabato 5 settembre 2020) Strano e pericoloso episodio in Massachusetts, dove un ragazzo di 17 anni ingoia un ago per errore che finisce nel cuore: operato d’urgenza In America, precisamente in Massachusetts, la medicina affronta un nuovo caso limite su cui intervenire d’urgenza. Infatti, un ragazzo di soli 17 anni lo scorso 29 agosto ha rischiato la vita per aver ingerito un ago per errore, che sarebbe andato a finire proprio nel cuore. Un caso davvero limite e curioso, quello riportato dal ‘The Journal of emergency medicine’. Al Memorial Medical Center i medici sono così dovuti intervenire chirurgicamente d’urgenza per rimuovere l’ago di circa 3 centimetri e mezzo che si era fermato nel ventricolo destro, mettendo a serio rischio la ... Leggi su bloglive

