Marina Berlusconi affonda: “Più rispetto per la malattia di papà” (Di sabato 5 settembre 2020) “La malattia di mio padre meriterebbe ben maggiore rispetto”, afferma Marina Berlusconi in relazione al tam-tam mediatico creatosi attorno al ricovero del Cavaliere “La malattia di mio padre, come quella di qualsiasi altro essere umano, meriterebbe ben maggiore rispetto, discrezione e attenzione alla verità di quanto non legga e ascolti in questi giorni”. Ad esprimersi così, lasciando poco spazio ai mezzi termini, è Marina Berlusconi, primogenita di Silvio Berlusconi da mercoledì risultato positivo al Coronavirus e attualmente ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano (oggi alle 16.00 sarà diramato un nuovo bollettino medico, ndr.) “Giorni segnati ... Leggi su zon

