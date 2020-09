Maltrattamenti in un asilo nido, arrestate due educatrici (Di sabato 5 settembre 2020) Una 41enne e una 24enne sono accusate di coazione, lesioni semplici, vie di fatto e violazione del dovere di assistenza. Leggi su media.tio.ch

Si ipotizzano in particolare gli addebiti di coazione, lesioni semplici, vie di fatto e violazione del dovere di assistenza o educazione LUGANO – Il Ministero pubblico e la Polizia cantonale comunican ...

LUGANO - Sono in corso una serie di verifiche e interrogatori a seguito di una segnalazione per possibili maltrattamenti all'interno di un asilo nido del Luganese. A comunicarlo sono il Ministero ...

