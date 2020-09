Lazio, Lulic: “Notizie infondate su di me, sto facendo il massimo per tornare in campo al più presto” (Di sabato 5 settembre 2020) Attraverso un post sul suo profilo Instagram, Senad Lulic ha voluto fare chiarezza in merito alle proprie condizioni fisiche ed ha smentito le voci che ipotizzavano persino un suo ritiro dal calcio. “Da giorni leggo notizie infondate sulle mie condizioni fisiche e sul mio futuro. L’unica verità è che mi sto curando in Italia con i migliori specialisti per risolvere il problema. Mi sto impegnando giorno dopo giorno per tornare in campo il prima possibile” – queste le parole del bosniaco, ai box da febbraio a causa di un problema alla caviglia in seguito all’operazione alla quale si è sottoposto. Il capitano della Lazio ha ricevuto anche il sostegno del tecnico Simone Inzaghi, che in conferenza stampa ha dichiarato: “Sta facendo di ... Leggi su sportface

DiMarzio : #Lazio: lo sfogo di #Lulic, ancora alle prese con l'infortunio alla caviglia - MarLuca11 : RT @DiMarzio: #Lazio: lo sfogo di #Lulic, ancora alle prese con l'infortunio alla caviglia - sportface2016 : #Lazio, #Lulic: “Notizie infondate su di me, sto facendo il massimo per tornare in campo al più presto” - solopallone : Lazio: Lulic, faccio di tutto per tornare prima possibile - Aquila6811 : RT @DiMarzio: #Lazio: lo sfogo di #Lulic, ancora alle prese con l'infortunio alla caviglia -