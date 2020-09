Italia-Bosnia, Barella: “Oggi si è fatta fatica, qualcuno è già stanco. Conte? Sono convinto che…” (Di sabato 5 settembre 2020) Nicolò Barella è intervenuto al termine della sfida di Nations League tra Italia e Bosnia.Calciomercato Atalanta, fatta per Romero: il centrale argentino passa in nerazzurro, cifre e dettagliIl centrocampista dell'Inter e della Nazionale ha rilasciato delle importanti dichiarazioni in seguito al pareggio per 1-1 conseguito dopo ben undici vittorie consecutive. Al Franchi di Firenze si è vista una Nazionale poco propositiva e molto sottotono, ma che all'iniziale rete di Dzeko ha risposto comunque in maniera ottimale con la segnatura del ritrovato Sensi che al termine dei novanta minuti è valsa il pareggio. Ai microfoni di Rai Sport il classe '97 ha voluto chiarire i motivi di questo risultato, analizzando a fondo il match disputato dagli azzurri ... Leggi su mediagol

