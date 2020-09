Il canale Telegram più seguito dai manifestanti in Bielorussia è gestito da due ventenni (Di sabato 5 settembre 2020) Dall’inizio delle manifestazioni in Bielorussia contro la rielezione del presidente Alexander Lukashenko, accusato di brogli e manipolazioni del voto, il canale Telegram Nexta Live è passato da circa 300mila a più di 2,15 milioni di iscritti. Nexta Live, insieme a Nexta e Luxta, fa parte del progetto di controinformazione del blogger ventiduenne Stepan Svetlov. Svetlov (conosciuto anche come Putilo) e il giornalista venticinquenne Roman Protasevich sono gli unici due volti noti dietro al canale che si occupa di diffondere ogni giorno riprese degli scontri, indicazioni sui luoghi di ritrovo e numeri di avvocati e attivisti. Il materiale proviene in gran parte da segnalazioni anonime e il team di Putilo si occupa di verificarne la credibilità a distanza, dato che lui e i suoi collaboratori ... Leggi su wired

