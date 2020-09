Gp Monza, pole per Hamilton davanti a Bottas. Disastro Ferrari (Di sabato 5 settembre 2020) AGI - La Mercedes di Lewis Hamilton conquista la pole position del Gran Premio di Monza. Per il pilota inglese si tratta della 94esime pole della sua carriera. Accanto a lui in griglia partirà il compagno di squadra Bottas, secondo ad appena 96 millesimi di secondo. Ottimo terzo tempo per Sainz con la McLaren. Poi Perez, Verstappen, Norris e Ricciardo. Nuovo Disastro per le Ferrari: Vettel eliminato nel Q1 partirà dal 17esimo posto; Leclerc, eliminato nel Q2, partirà dal 13esimo. La peggiore prestazione mai registrata dalla scuderia a Monza. "Il problema è che c'erano troppe macchine, alcuni hanno sorpassato ed è stato il caos. ... Leggi su agi

