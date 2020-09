Formula 1, pole di Hamilton a Monza davanti a Bottas e Sainz. Ancora male le Ferrari (Di sabato 5 settembre 2020) Lewis Hamilton domina le qualifiche del Gran Premio d Italia e fa registrare il giro pi veloce nella storia della Formula 1 a oltre 264 km di media oraria. A Monza il pilota britannico della Mercedes ... Leggi su gazzettadelsud

SkySportF1 : ? Vettel eliminato in Q1 a Monza insieme a Grosjean, Giovinazzi, Russell e Latifi LIVE ? - Corriere : Gp di Monza, Ferrari da incubo: Leclerc tredicesimo, Vettel 17esimo - SkySportF1 : Monza, LIVE le #FP3 su Sky Sport F1, canale 207! Alle 15 le qualifiche in diretta #SkyMotori #F1 #Formula1… - josegarbo : RT @Corriere: Gp di Monza, Ferrari da incubo: Leclerc tredicesimo, Vettel 17esimo. Hamilton in pole - Pietro_Firenze : #binottoout Formula 1, qualifiche GP di Monza: pole super di Hamilton. Ferrari eliminate | Sky Sport -