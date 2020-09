F1, GP Italia Monza 2020: risultati e classifica tempi prove libere 3, Bottas il più veloce (Di sabato 5 settembre 2020) Valtteri Bottas prende il comando della classifica tempi al termine delle prove libere 3 del Gran Premio d’Italia. Il pilota finlandese della Mercedes ferma il cronometro sull’1’20″089 davanti alle McLaren di Carlos Sainz (+0″229) e di Lando Norris (+0″323), poi la Renault di Daniel Ricciardo (+0″330″): quest’ultimo protagonista però di una bandiera rossa nel finale di sessione a causa di un problema tecnico. A sorpresa Lewis Hamilton è solamente quinto con 350 millesimi di ritardo appena davanti alla Red Bull di Max Verstappen. Undicesimo tempo per la Ferrari di Charles Leclerc (+0″828) mentre l’altra Rossa di Sebastian Vettel è quindicesima (+1″174). Qualifiche al via alle ore ... Leggi su sportface

