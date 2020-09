Diletta Leotta torna in radio e si mostra in tutto il suo splendore (FOTO) (Di sabato 5 settembre 2020) L’estate non è ancora terminata ufficialmente, ma le vacanze sembrano essere finite per tutti, anche per la conduttrice di Dazn e di radio 105, Diletta Leotta. La bella siciliana, infatti, attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, ha ufficializzato il ritorno del suo programma radiofonico. Diletta, nello scatto in questione, si è mostrata in grandissima forma in tutto il suo consueto splendore, mandando letteralmente in visibilio i fan. View this post on Instagram Siamo tornati 🤣🎧👍🏻 #105takeaway @radio105 A post shared by 🌸Diletta Leotta🌸 ... Leggi su sportface

EPNconhuevos : @futbolconcafe Diletta Leotta? - JMichae32294541 : RT @SexyAllStars: Diletta Leotta: - mblanco1968 : @DMB8691 Diletta Leotta - 2Mancuso : @jinfry_77_ Diletta Leotta: NO. - jinfry_77_ : @LoredanaVitale ?????? Diletta Leotta -