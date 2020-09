Da Conte auguri al Cavaliere e strigliata all’Ingegnere: «Non si insulta chi è ricoverato» (Di sabato 5 settembre 2020) «Ho chiamato Berlusconi la sera in cui ho saputo la notizia del coronavirus. Ho disturbato durante la cena e gli ho presentato i migliori auspici di pronta guarigione: è stato uno scambio molto cortese». Nell’Italia avvelenata dalla pretesa della sinistra di detenere il monopolio dell’odio e quindi di decidere cos’è e cos’è male, fa notizia anche una telefonata di cortesia tra il presidente del Consiglio Conte ed un ex-premier. Soprattutto se questi si chiama Silvio Berlusconi. Dovrebbe essere scontato. Invece così non è, come dimostra l’inqualificabile dichiarazione di Carlo De Benedetti. Conte intervistato alla festa del Fatto Quotidiano Anche Conte lo ha bacchettato dal palco della festa de Il Fatto Quotidiano, durante l’intervista a Padellaro e ... Leggi su secoloditalia

