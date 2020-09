Covid-19, c’è un nuovo caso di positività a Limatola (Di sabato 5 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutonuovo caso di positività al Covid-19 a Limatola. Ad annunciarlo è stato il Sindaco Domenico Parisi: “Il Dipartimento di Epidemiologia e Prevenzione dell’Asl di Benevento ci ha appena comunicato un secondo caso di positività al Covid-19 – si legge nella nota -. La nuova situazione è emersa nell’ambito degli accertamenti condotti sui contatti della prima persona positiva. Trattasi di una persona asintomatica i cui membri della famiglia, che già si trovavano in isolamento domiciliare, sono risultati tutti negativi al tampone. Negativi, inoltre, tutti gli ulteriori tamponi effettuati, tra cui anche persone rientrate dall’estero. L’Amministrazione Comunale segue con attenzione ... Leggi su anteprima24

nzingaretti : Non è vero che non c'è più il #Covid. È una stupidaggine. Sono stati dati dei messaggi sbagliati. È una follia all… - Corriere : ?? L'ex premier è positivo al Covid. C'è stato un lieve aggravamento delle sue condizioni - repubblica : Crozza è Azzolina: 'Alla Maturità c'è fisica o latino. A me è uscito Covid' - M_J_Motta : RT @LGmarangon: Il momento top dell'#IDIOCRAZIA_inPiazzaCOVID 'Scusate non mancheranno, un medico per cortesia si rechi qua dietro sopra,… - drya_fly : RT @Lory0074: Il campionario c'è tutto: - la mascherina ci fa soffocare - si vuole arrivare al microchip nel vaccino - il covid è stato cre… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid c’è Globale Liquore Allo Spirito Bianco previsioni di mercato rivisto in un nuovo rapporto Negozio di ricerche di mercato come COVID - 19 prevede di tenere un impatto enorme sulle vendite nel 2020 Genova Gay