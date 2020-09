Coronavirus, l’ottimismo di Remuzzi: “Rimettiamo nel cassetto l’ansia. Improprio parlare di seconda ondata” (Di sabato 5 settembre 2020) Intervista del Corriere a Giuseppe Remuzzi, Direttore dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri. Una intervista in merito al Coronavirus che ha il grande merito di tranquillizzare gli italiani in vista dell’autunno (anche considerando i numeri legati ai contagi in costante aumento). Secondo il professor Remuzzi sarà un autunno “migliore di quel che molti pensano, a … L'articolo Coronavirus, l’ottimismo di Remuzzi: “Rimettiamo nel cassetto l’ansia. Improprio parlare di seconda ondata” NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

