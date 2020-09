Conte assicura: in autunno non ci sarà un altro lockdown (Di sabato 5 settembre 2020) Coronavirus, il premier Conte: “Sono fiducioso per l’autunno, non ci sarà un altro lockdown. Salvini? Non mi richiama…” “Possiamo affrontare con fiducia l’autunno, non saremo più nelle condizioni di disporre un lockdown generalizzato, se le cose andranno male potremo intervenire con misure molto circorscitte sul piano territoriale“. Lo assicura il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ospite del Fatto… L'articolo Conte assicura: in autunno non ci sarà un altro lockdown Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

