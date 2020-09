Conte accusa Salvini: “Gli lascio dei messaggi ma non vengo richiamato” (Di sabato 5 settembre 2020) Conte e le opposizioni. Un rapporto che è diventato difficile durante l’emergenza coronavirus. Per tutte la primavera il dialogo con i partiti del centrodestra non è stato certamente facile. Come non dimenticare lo sfogo, pochi giorni prima di Pasqua, durante le trattative a livello europeo. In quell’occasione il premier ha dovuto smentire con forza la notizia su una presunta adesione dell’Italia al Mes. Dopo i “nomi e cognomi” i rapporti sono rimasti non semplici, specie con il leader della Lega Matteo Salvini. L’intervista a Conte Giuseppe Conte, ospite della festa del Fatto Quotidiano, ha parlato dell’attuale situazione politica. Per il momento ha escluso un nuovo lockdown. Eventualmente ci saranno delle chiusure ristrette e limitate a livello locale. A ... Leggi su newspad

GiusyIannelli2 : @AzzurraBarbuto Visto che non esiste alcun obbligo di accoglienza(e si sapeva) si vogliono mandare a processo,una v… - elylon73 : RT @GagliardoneS: Conte dice PUBBLICAMENTE che dobbiamo dare LAVORO ai giovani Africani. E lo dice con il 31% dei GIOVANI ITALIANI disoccu… - GianfrancoMasi : RT @GagliardoneS: Conte dice PUBBLICAMENTE che dobbiamo dare LAVORO ai giovani Africani. E lo dice con il 31% dei GIOVANI ITALIANI disoccu… - Shigheru1976 : RT @GagliardoneS: Conte dice PUBBLICAMENTE che dobbiamo dare LAVORO ai giovani Africani. E lo dice con il 31% dei GIOVANI ITALIANI disoccu… - bilillobedette : RT @GagliardoneS: Conte dice PUBBLICAMENTE che dobbiamo dare LAVORO ai giovani Africani. E lo dice con il 31% dei GIOVANI ITALIANI disoccu… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte accusa Coronavirus, clamorosa accusa al premier Conte: a febbraio lo studio segreto su contagi e morti. E il governo non ha fatto nulla? Il Tempo Scuola,Conte:scontato qualche caso positivo,ci sono linee guida

Roma, 5 set. (askanews) - "Il 14 settembre molte scuole riapriranno, diamo per scontato che ci sarà qualche caso positivo, abbiamo predisposto un meccanismo, interverrà il Dipartimento di prevenzione, ...

Storace: Zingaretti accusa la piazza di oggi. "Negazionisti!" E lui ai Navigli?

Attaccano i No Mask ma sono stati loro i primi negazionisti. Francesco Storace, in un articolo pubblicato dal sito 7Colli, punta il dito sulle ipocrisie e le giravolte della sinistra e del segretario ...

Roma, 5 set. (askanews) - "Il 14 settembre molte scuole riapriranno, diamo per scontato che ci sarà qualche caso positivo, abbiamo predisposto un meccanismo, interverrà il Dipartimento di prevenzione, ...Attaccano i No Mask ma sono stati loro i primi negazionisti. Francesco Storace, in un articolo pubblicato dal sito 7Colli, punta il dito sulle ipocrisie e le giravolte della sinistra e del segretario ...