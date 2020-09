Bologna dedica una strada a Marcella Di Folco, la prima in Italia ad una trans (Di sabato 5 settembre 2020) Ha dato voce alle persone transessuali quando parlare di certi temi voleva dire essere messe ai margini, o peggio. Ha creato a Bologna, sua città d’adozione, una rete di servizi per le persone in transizione che ancora oggi non ha uguali in nessuna parte d’Europa. E’ stata la prima trans nel mondo ad entrare nelle istituzioni, eletta consigliera comunale sotto le Due Torri nel 1995 con i Verdi. Ora Marcella Di Folco, figura storica del movimento lgbt Italiano scomparsa nel … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Un manifesto per Bologna, vista sempre più come area metropolitana «perché se la città si chiude tra le quattro mura del centro non ha futuro». Sociale, ambiente, economia e un distretto per scienza e ...

Nel decimo anniversario dalla scomparsa di Marcella Di Folco, è arrivato il momento di dedicarle una strada di Bologna. Lo annuncia il sindaco Virginio Merola, che era stato chiamato in causa dall'avv ...

