Anticipazioni Daydreamer | sabato 5 settembre 2020 | una nuova rivale per Sanem

Le Anticipazioni di "Daydreamer-Le ali del sogno" di sabato 5 settembre 2020. A partire da questa settimana, "Daydreamer-Le ali del sogno" va in onda di sabato e lascia il posto a "Uomini e Donne". Ecco, per voi, cosa succederà nella puntata di oggi. In seguito alla nomina di Sanem come coordinatrice del progetto della Compass Sport, Deren brucia di gelosia. Intanto, grazie alla telecamera che ha nascosto, Aylin continua a spiare la Fikri. Ad aiutarla, c'è Fabbri, con il quale ha stretto un accordo. Intanto, Can, Sanem e Deren conoscono Ceyda, la direttrice della Compass, che rimane subito affascinata dal fotografo. Emre, invece, promette al fratello di non ...

