Allerta Meteo Piemonte: criticità per forti temporali, temperature in calo (Di sabato 5 settembre 2020) Arpa Piemonte (Agenzia regionale per la protezione ambientale) ha previsto un’Allerta Meteo gialla per possibili temporali molto forti, domani, sulle zone di pianura della regione, in particolare nella parte centro-meridionale. Tra domenica pomeriggio e lunedì sono previsti episodi di maltempo dovuti alla discesa di un area depressionaria dalla Scandinavia. Massime in discesa di 5-6°C, ma lunedì le nuvole dovrebbero spostarsi verso sud.L'articolo Allerta Meteo Piemonte: criticità per forti temporali, temperature in calo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

DPCgov : ????#allertaROSSA oggi #29agosto e domani #30agosto, in Lombardia ??#allertaARANCIONE domani in 6 regioni e ??… - DPCgov : ??#AllertaARANCIONE domani, #31agosto, nella Provincia Autonoma di Bolzano, in Veneto e nel Lazio ??Allerta GIALLA in… - ilSaronno : Allerta meteo, possibili temporali forti - ilSaronno : Allerta meteo, possibili temporali forti - egos23 : @RobertoPiciucc1 @OGiannino @AlfonsoFuggetta Ma esci di casa più spesso, aumento sinistri stradali e infortuni dovu… -

Ultime Notizie dalla rete : Allerta Meteo Allerta meteo, possibili temporali forti ilSaronno Maltempo: allerta gialla su pianure, domani forti temporali

(ANSA) - TORINO, 05 SET - Allerta gialla per possibili temporali molto forti, domani, sulle zone di pianura del Piemonte, in particolare nella parte centro-meridionale della regione. Tra domenica pome ...

Meteo Italia validità 15 giorni: ultimi assaggi d’Estate, PEGGIORA forte

Nell’arco della settimana, ormai avviata alla conclusione, abbiamo analizzato giornalmente i vari modelli matematici di previsione e la risposta alla nostra domanda su quale potrebbe essere il trend m ...

(ANSA) - TORINO, 05 SET - Allerta gialla per possibili temporali molto forti, domani, sulle zone di pianura del Piemonte, in particolare nella parte centro-meridionale della regione. Tra domenica pome ...Nell’arco della settimana, ormai avviata alla conclusione, abbiamo analizzato giornalmente i vari modelli matematici di previsione e la risposta alla nostra domanda su quale potrebbe essere il trend m ...