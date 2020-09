Yaya Touré nei guai: chiede di assumere prostitute per i compagni al Soccer Aid (Di venerdì 4 settembre 2020) Anche i grandi campioni possono rendersi protagonisti di scivoloni imbarazzanti e di errori clamorosi al di fuori del terreno di gioco. E' il caso di Yaya Touré. L'ex centrocampista di Barcellona e Manchester City era stato inserito tra i giocatori presenti al Soccer Aid for Unicef, evento benefico organizzato in Inghilterra, che si svolgerà all'Old Trafford. Tuttavia il suo nome è stato depennato dopo uno svarione tanto sorprendente quanto dispiacevole.LUCI ROSSEInfatti, come riportato dal Sun, Touré si sarebbe offerto di trovare 19 prostitute per i compagni di squadra. Alla proposta scioccante, il centrocampista ivoriano avrebbe fatto deciso di proseguire postando un video pornografico sulla chat WhatsApp in cui erano presenti altri giocatori. Di fronte a queste sparate, l'ex Citizens ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Yaya Touré nei guai: chiede di assumere prostitute per i compagni al Soccer Aid - - MohBro9 : Yaya Toure sksjdjdhshhshejddh - LucaParry85 : yaya toure aveva proposto di di affittare delle prostitute per i compagni di squadra. risultato lo hanno licenziato - Emiliangiolo : @FinallyDuivel Fisico, tecnica, atletismo, senso del gol. Avesse voluto sarebbe diventato un centrocampista più forte di Yaya Toure - Cristoincroce1 : Questo Soumarè dai video sembra Yaya Tourè più giovane -

