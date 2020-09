Whirlpool Napoli, la Fiom: Il Mise apra il confronto con la proprietà Usa (Di venerdì 4 settembre 2020) Il Governo non può più rinviare la convocazione del tavolo Whirlpool per lo stabilimento di Napoli e deve riconoscere la “necessità ineludibile di aprire un confronto anche con la proprietà americana”. Lo dichiara Barbara Tibaldi, segretaria nazionale Fiom-Cgil e responsabile elettrodomestico, facendo notare che il gruppo conferma l’aumento dei volumi produttivi in tutti gli stabilimenti, con 80 assunzioni di lavoratori interinali nel sito di Comunanza, dimostrando così che “l’aumento riguarda anche la produzione di lavatrici”. “Le affermazioni dell’azienda – sottolinea Tibaldi – continuano ad essere in contraddizione con la realtà; ribadiamo la nostra richiesta di una convocazione urgente al Mise che ... Leggi su ildenaro

ottopagine : Jorit al fianco dei lavoratori della Whirlpool #Napoli - Notiziedi_it : Whirlpool Napoli, Di Maio: «Chi ha avuto soldi dallo Stato non può andarsene» - ottopagine : I lavoratori Whirlpool sono l’Italia che resiste #Napoli - FiomEngNapoli : RT @fiomnet: ???? #Whirlpool La data del 31 ottobre si avvicina, Mise convochi incontro #Napoli non molla! ???? - NapoliFiom : RT @fiomnet: ???? #Whirlpool La data del 31 ottobre si avvicina, Mise convochi incontro #Napoli non molla! ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Whirlpool Napoli Whirlpool Napoli, la Fiom: Il Mise apra il confronto con la proprietà Usa Il Denaro Whirlpool: Fiom, 'aumenta produzione, non più rinviabile convocazione Mise'

Roma, 4 sett. (Adnkronos) - “Non è più rinviabile una convocazione al Mise sulla vertenza Whirilpool. Il Governo non può più rinviare il tavolo e la necessità ineludibile di aprire un confronto anche ...

Whirlpool., la Fiom: "Subito tavolo al Mise"

"Si conferma l'aumento dei volumi produttivi in tutti gli stabilimenti del gruppo Whirlpool. La notizia delle 80 assunzioni di lavoratori interinali nel sito di comunanza dimostra che l'aumento riguar ...

Roma, 4 sett. (Adnkronos) - “Non è più rinviabile una convocazione al Mise sulla vertenza Whirilpool. Il Governo non può più rinviare il tavolo e la necessità ineludibile di aprire un confronto anche ..."Si conferma l'aumento dei volumi produttivi in tutti gli stabilimenti del gruppo Whirlpool. La notizia delle 80 assunzioni di lavoratori interinali nel sito di comunanza dimostra che l'aumento riguar ...