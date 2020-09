Volo cancellato: chi paga i danni subiti in albergo? (Di venerdì 4 settembre 2020) L'obbligo di assistenza del vettore in caso di Volo cancellatodanni in albergo dopo cancellazione Volo: chi paga?Corte Ue: risponde l'albergatore dei danniL'obbligo di assistenza del vettore in caso di Volo cancellatoTorna su Il legislatore europeo ha introdotto una serie di norme che rafforzano la tutela dei diritti dei passeggeri aerei in caso di disservizio ad essi arrecato dal vettore. In particolare, tali norme sono contenute nel Regolamento CE 261/04. L'articolo 9 di tale Regolamento è rubricato "Diritto ad assistenza" e stabilisce che in caso di Volo cancellato, se sono necessari dei pernottamenti, il vettore deve provvedere a sistemare il passeggero in una struttura alberghiera, tenendo ... Leggi su studiocataldi

StudioCataldi : Volo cancellato: chi paga i danni subiti in albergo?: L'obbligo di assistenza del vettore… - martahahahah : @Alitalia ve lo scrivo anche in italiano: sto aspettando il rimborso del volo A/R Milano Londra che avete cancellat… - claimcompanies : RT @ValentinaTosiPh: La mia richiesta di rimborso del volo di rientro dall’Africa (cancellato in pandemia e costatomi 3 settimane in più e… - claimcompanies : RT @dirservpubb: Trasporto aereo: in caso di volo cancellato o in ritardo prolungato il pagamento della compensazione pecuniaria può esige… - ValentinaTosiPh : La mia richiesta di rimborso del volo di rientro dall’Africa (cancellato in pandemia e costatomi 3 settimane in più… -

Ultime Notizie dalla rete : Volo cancellato Volo in ritardo o cancellato: ok al rimborso nella valuta nazionale del danneggiato Il Sole 24 ORE Volo cancellato: chi paga i danni subiti in albergo?

Chi risponde dei danni subiti dal passeggero durante la permanenza nell'albergo in cui è stato sistemato a seguito della cancellazione del volo? Questa domanda è stata posta dalla Corte di Cassazione ...

In caso di cancellazione, overbooking o ritardo, la compagnia deve garantire la sistemazione alberghiera

Talvolta, ci si trova in aeroporto e il volo viene cancellato, è in ritardo oppure non è possibile salire a bordo a causa dell’overbooking. In tutti questi casi, si ha diritto ad una sistemazione albe ...

Chi risponde dei danni subiti dal passeggero durante la permanenza nell'albergo in cui è stato sistemato a seguito della cancellazione del volo? Questa domanda è stata posta dalla Corte di Cassazione ...Talvolta, ci si trova in aeroporto e il volo viene cancellato, è in ritardo oppure non è possibile salire a bordo a causa dell’overbooking. In tutti questi casi, si ha diritto ad una sistemazione albe ...