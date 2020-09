Uomini e Donne, "non dovevi dirlo": la furia di Maria De Filippi, cavaliere massacrato (Di venerdì 4 settembre 2020) E' bastato poco, giusto qualche parola fuori posto e poco elegante, per far infuriare Maria De Filippi. Che in una delle registrazioni di Uomini e Donne - presto in onda su Canale 5 con la nuova stagione -ha messo in riga una new entry. Vedrete tutto la prossima settimana. Ma andiamo per gradi. Maria ha fatto sedere al centro dello studio Valentina, Carlotta e un'altra dama. Loro hanno avuto un certo interesse per Nicola (il nuovo cavaliere), che ha parlato in studio della sua ex con frasi poco eleganti. E questo ha fatto infuriare ma De Filippi. Poi la puntata è diventata più scoppiettante che mai quando sono arrivati Gemma e Sirius. Lei lo ha attaccato, lui si è giustificato parlando di vero interesse. Ma per ... Leggi su liberoquotidiano

