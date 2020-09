Ubriaco ruba l'auto delle Poste. Ma finisce fuori strada e si ribalta (Di venerdì 4 settembre 2020) Ha rubato la Fiat Panda delle Poste mentre il postino stava consegnando la corrispondenza in una casa in via Meoni. Si è infilato sull'auto, ha messo in moto ed è scappato veloce. Il rocambolesco ... Leggi su lanazione

Firenze, 3 settembre 2020 - Un ladro acrobata è stato sorpreso dagli agenti di polizia dopo aver messo a segno un furto in un appartamento in via Allori. A dare l’allarme al 113 è stata una vicina di ...

Scarcerato il cinquantenne che ha rubato l’auto al parroco. Ha l’obbligo di firma fino al processo. Al momento del furto era ubriaco

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – E’ stato convalidato l’arresto del 50enne che è stato preso dai carabinieri dopo aver rubato l’auto al parroco della chiesa Sacra Famiglia, don Francesco Ciabattoni. L’uomo ...

