Twitter e Facebook censurano invito Trump a votare due volte (Di venerdì 4 settembre 2020) Facebook e Twitter si muovono contro il recente invito di Donald Trump a votare due volte (una per posta e una di persona) per testare il sistema elettorale, una prassi vietata e quindi illegale. Twitter ha messo una etichetta di avvertimento su due tweet del presidente, mentre Fb ha annunciato che rimuoverà i video di una recente intervista in cui il tycoon lanciava il suo suggerimento. Si tratta dell’ultimo intervento delle piattaforme social contro il presidente e i suoi alleati per la violazione delle loro regole sulla disinformazione elettorale. Leggi su huffingtonpost

virginiaraggi : Ecco le nostre #PalestreNuove. Sono 121 le palestre scolastiche che abbiamo riqualificato dal 2017 a oggi. Un lavo… - VittorioSgarbi : Ci siamo visti per tutta una vita, eravamo dei fratelli, tutto il mondo della critica d'arte ci guardava con invidi… - matteosalvinimi : Non ci si ferma Amici, ora in diretta dalla splendida Trento. Seguite anche voi! ?? LIVE ?? - LaStampa : Twitter e Facebook censurano l’invito di Trump a votare due volte - Mariax1112 : RT @Noiconsalvini: #MORELLI: AUTOSTRADE. Doveva essere una “punizione esemplare”... Ai Benetton 2 miliardi e lo Stato pagherà il debito: 40… -

Ultime Notizie dalla rete : Twitter Facebook Twitter e Facebook censurano l'invito di Trump a votare due volte L'HuffPost Twitter e Facebook censurano l'invito di Trump a votare due volte

Facebook e Twitter si muovono contro il recente invito di Donald Trump a votare due volte (una per posta e una di persona) per testare il sistema elettorale, una prassi vietata e quindi illegale. Twit ...

Usa 2020, Zuckerberg pronto a vietare le ads politiche

Facebook vieterà le nuove ads politiche che verranno fatte circolare sulla sua piattaforma e su Instagram dal 27 ottobre, ovvero da una settimana prima delle elezioni presidenziali Usa, che si terrann ...

Facebook e Twitter si muovono contro il recente invito di Donald Trump a votare due volte (una per posta e una di persona) per testare il sistema elettorale, una prassi vietata e quindi illegale. Twit ...Facebook vieterà le nuove ads politiche che verranno fatte circolare sulla sua piattaforma e su Instagram dal 27 ottobre, ovvero da una settimana prima delle elezioni presidenziali Usa, che si terrann ...