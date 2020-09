Teramo, Paci: «Contro Gattuso ho già giocato ai tempi del Perugia» (Di venerdì 4 settembre 2020) L’allenatore Teramo, Massimo Paci, è intervenuto a radio Punto Nuovo in vista dell’amichevole di questo pomeriggio Contro il Napoli nel ritiro di Castel di Sangro «Napoli-Teramo sarà una grande esperienza, non capita tutti i giorni di potersi confrontare con una realtà così importante del calcio italiano. Speriamo possa essere un buon banco di prova per vedere i progressi della squadra da 10 giorni a questa parte. A prescindere dal risultato, vogliamo fare una bella figura ed una bella partita». Su Gattuso «Ci ho giocato Contro, lo conosco dai tempi del Perugia. In ritiro abbiamo provato più moduli, abbiamo un’idea su come scendere in campo, vediamo come ... Leggi su ilnapolista

