Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele: ha una polmonite bilaterale allo stato precoce (Di venerdì 4 settembre 2020) È stato necessario il ricovero per Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia, risultato positivo al covid-19, si trova ora nel reparto solventi del San Raffaele di Milano. Dagli esami effettuati è stata riscontrata una polmonite bilaterale allo stato precoce. Fonti sanitarie riferiscono di un ricovero a scopo precauzionale. Il Cavaliere nelle scorse ore è stato visitato a casa sua dal suo medico Alberto Zangrillo, che poi ha ritenuto necessario disporre il ricovero. Mercoledì l’ex premier aveva rilevato di essere risultato positivo al covid-19 e come lui i figli Luigi e Barbara. Ieri aveva fatto sapere di non avere più i sintomi. Berlusconi è ... Leggi su laprimapagina

