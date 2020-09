Sicilia Turistica, visita guidata alla scoperta del Parco Archeologico di Naxos (Di venerdì 4 settembre 2020) Continua senza sosta l’attività promozionale del Comitato Sicilia Turistica presieduto da Antonino Sapienza. Domenica 6 settembre sarà proposta una visita guidata al Parco Archeologico di Giardini Naxos (Me), un sito d’eccellenza e rilevanza storica ed archeologica internazionale ed indubbiamente uno dei luoghi più belli e preziosi del comprensorio. Il Parco è immerso in una lussureggiante vegetazione ed include l’area degli scavi archeologici della città antica di Naxos, la prima Colonia Greca in Sicilia fondata nel 734 a. C. ed il Museo Regionale di Naxos, ricco di reperti antichissimi, alcuni dei quali acquistati o provenienti dalle ricerche ... Leggi su meteoweb.eu

MDiretta : Sicilia Turistica, visita guidata alla scoperta del Parco Archeologico di Naxos. - - daintyanthos : ma vi ricordate dei primi giorni insieme in sicilia quando cucinavano alle 5 di notte e noi muti stavamo svegli fin… - Dagnele1 : RT @Libero_official: 'Temo che da #Lampedusa si passi alla grande zona nera, la #Sicilia'. Immigrazione, i timori di Pietro Senaldi e le ac… - RenzoCianchetti : RT @Libero_official: 'Temo che da #Lampedusa si passi alla grande zona nera, la #Sicilia'. Immigrazione, i timori di Pietro Senaldi e le ac… - Libero_official : 'Temo che da #Lampedusa si passi alla grande zona nera, la #Sicilia'. Immigrazione, i timori di Pietro Senaldi e le… -

Ultime Notizie dalla rete : Sicilia Turistica Sicilia Turistica, visita guidata alla scoperta del Parco Archeologico di Naxos Meteo Web Il Coro Lirico Siciliano al castello di Donnafugata

Ragusa - Ancora magia, ancora eccellenza, ancora Teatro Donnafugata. Il 19 settembre, alle ore 21.00, una serata evento con un’unica tappa, per la provincia ragusana, del Festival Lirico dei Teatri di ...

In Sicilia nuovo focolaio tra Taormina e Giardini Naxos

Un nuovo focolaio di Coronavirus in Sicilia, questa volta nel principale polo turistico siciliano tra Taormina e Giardini Naxos. Sarebbero già 14 le persone risultate positive al Covid-19. Vengono seg ...

Ragusa - Ancora magia, ancora eccellenza, ancora Teatro Donnafugata. Il 19 settembre, alle ore 21.00, una serata evento con un’unica tappa, per la provincia ragusana, del Festival Lirico dei Teatri di ...Un nuovo focolaio di Coronavirus in Sicilia, questa volta nel principale polo turistico siciliano tra Taormina e Giardini Naxos. Sarebbero già 14 le persone risultate positive al Covid-19. Vengono seg ...