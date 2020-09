Serie D a 166 squadre e la Sinalunghese viene ripescata (Di venerdì 4 settembre 2020) Il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti Sibilia, su delega del Consiglio Direttivo della LND, secondo il criterio di organicità, ha disposto il ripescaggio della Sinalunghese per portare a 166 squadre il numero dei sodalizi partecipanti alla Serie D 2020/2021. Il club del paese di Sinalunga in Toscana lo scorso campionato si è piazzato al secondo posto del campionato di Eccellenza. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

Il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, su delega del Consiglio Direttivo della LND, secondo il criterio di organicità, ha disposto il ripescaggio della Sinalunghese per portare l'organico dell ...