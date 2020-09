Roma, Raggi: “No ad alleanze col Pd” (Di venerdì 4 settembre 2020) Nessuna alleanza con il Pd, Virginia Raggi è stata chiara. La sindaca di Roma, che concorrerà anche alle prossime elezioni comunali, ha fatto sapere che non chiederà l’appoggio degli alleati su scala nazionale: “Io credo che ai Romani i giochi di palazzo non interessano e a me non interessano poltrone né apparentamenti”, ha detto ospite a ‘In Onda’, su La 7. “La piattaforma Rousseau ha stabilito che si possono fare alleanze che vanno stabilite caso per caso – proseguito Raggi – A Roma, per il modo in cui stiamo risanando la città e rilanciandola, non credo si possa trovare una convergenza con l’attuale Pd e Zingaretti”. La risposta del Pd La sindaca di Roma ribadisce il ... Leggi su italiasera

