Rilasciato e tornato in Italia il ragazzo siciliano fermato in Egitto (Di venerdì 4 settembre 2020) Calogero Nicolas Valenza, il ragazzo di Gela fermato in Egitto, stato liberato oggi grazie al lavoro dell'ambasciata Italiana al Cairo e alla collaborazione delle autorit egiziane. Lo confermano fonti ...

Tornano a partire i razzi: Vega ha appena portato in orbita 53 satelliti

Il lanciatore europeo Vega ha rilasciato in orbita 53 satelliti di 13 Paesi differenti, con l'aiuto del dispenser Ssms. Si riprende così la corsa allo Spazio per l'accesso economico dei piccoli satell ...

